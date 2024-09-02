Армия России групповыми ударами разнесла ночью лагеря наёмников, аэродромы и заводы на Украине

Армия России ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием по пунктам дислокации Иностранного легиона ВСУ, а также аэродромы и заводы на Украине, на которых производили и ремонтировали авиатехнику и ракетное вооружение. Об этом Минобороны РФ отчиталось в ежедневной сводке о ходе СВО.