Армия России групповыми ударами разнесла ночью лагеря наёмников, аэродромы и заводы на Украине
РФ ночью нанесла групповой удар по пунктам дислокации наёмников и объектам ВСУ
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Минобороны РФ
Армия России ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием по пунктам дислокации Иностранного легиона ВСУ, а также аэродромы и заводы на Украине, на которых производили и ремонтировали авиатехнику и ракетное вооружение. Об этом Минобороны РФ отчиталось в ежедневной сводке о ходе СВО.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников», — отметили в Минобороны.
Все цели группового удара были поражены, подчеркнули в министерстве.
Также Армия России 1 сентября освободила село Скучное в ДНР. А накануне российские военные зачистили Выемку и Птичье в ДНР. 31 августа ВС РФ взяли Кирово. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.