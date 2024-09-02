Бойцы ВСУ на БТР попытались похитить на Украину группу жителей Курской области
СК узнал от курянки о попытке ВСУ похитить на Украину жителей Курской области
Армия ВСУ планировала похитить и увезти на Украину жителей Курской области. Никто из боевиков также не объяснил людям, пострадавшим в результате атаки на приграничье, как они смогут вернуться домов — в Россию. Об этом рассказала жительница области военным следователям СК.
«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадём, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР… Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину», — говорит женщина на видео, которое публикует РИА «Новости».
По словам жительницы, в один момент у бойцов Украины «что-то поменялось» и после разговора по рации боевики начали грузить своих раненых солдат, а гражданских поместили в «расстрелянную машину», после чего люди смогли уехать и эвакуироваться.
«Они [украинские боевики] были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных», — добавила женщина.
Ранее Life.ru рассказал о том, что за 1 сентября Армия ВС РФ смогла отразить четыре атаки в Курской области. Своим героизмом отличились парни из группировки войск «Север». В результате битвы Украина потеряла 30 бойцов, а один из военных сбежал от своих в российский плен. На данный момент общие потери ВСУ с момента начала операции в курском приграничье превысили 8,5 тысячи человек личного состава. Помимо этого украинская армия потеряла 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин и 249 автомобилей.
Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51