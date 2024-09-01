МЧС: Спасатели обезвредили и уничтожили более 150 боеприпасов в Курской области

Пиротехники МЧС России обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 9 населённых пунктов Курской области, спасатели уничтожили 150 боеприпасов. Об этом говорится в отчёте ведомства о помощи курянам.

«В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие регионы. Граждане уже убыли в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, спасатели за неделю переправили в пострадавший регион около 800 тонн гуманитарной помощи, за всё время — свыше 3 700 тонн. В ведомстве также отметили, что через портал госуслуг приняты 17 тысяч заявлений от местных жителей. По данным МЧС, около 43 тысяч курян получили выплаты на общую сумму более 650 млн руб. Всего помощь от государства получили около 80 тысяч человек на сумму свыше 1 млрд рублей.