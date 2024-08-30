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Регион
30 августа, 12:33

В МЧС заявили о беспорядочных ударах ВСУ по жителям Курской области

МЧС РФ: ВСУ беспорядочно атакуют мирное население в Курской области

Украинские войска наносят беспорядочные удары по гражданским в Курской области. Об этом сообщил заместитель департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.

«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Шарова, сотрудники МЧС ежедневно уничтожают взрывоопасные предметы, которые ВСУ запускают по территории Курской области. К примеру, за минувшие сутки в двух населённых пунктах приграничья было обезврежено шесть боеприпасов. Среди них — авиабомба, упавшая на крышу жилого дома. Всего за время работы в регионе специалисты уничтожили 300 взрывоопасных предметов, тем самым очистив 21 гектар территории, резюмировал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ лишились в Курской области более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе танк. Общие же потери с начала украинской вылазки тем временем уже превысили 7,8 тысячи человек.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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