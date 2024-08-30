Почти 450 эвакуированных из Курской области семей воссоединились благодаря МЧС

Сотрудники МЧС России помогли воссоединиться 443 семьям из Курской области, которые были эвакуированы после ударов ВСУ по мирному населению региона. Об этом рассказал официальный представитель службы Артём Шаров.

«Благодаря работе телефона горячей линии и проводимой работе в ПВР за сутки восстановлена связь с родственниками 19 человек, ранее эвакуированных из опасных районов. Всего на сегодняшний день удалось воссоединить с близкими 443 семьи», — сказал он на пресс-брифинге.

Шаров добавил, что украинские солдаты продолжают беспорядочно атаковать мирное население Курской области. Сотрудники МЧС ежедневно находят и обезвреживают взрывоопасные предметы, которые разбрасывают бойцы ВСУ. Помимо того, службы проводят проверку экологического и радиационного фона в регионе. На сегодняшний день отклонений от нормы не наблюдается, заключил представитель ведомства.