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1 сентября, 10:49

Бойцы ВС России за сутки отразили четыре атаки в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» отразили четыре атаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Александровка. Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки», — сообщили в ведомстве.

В результате работы российских военнослужащих украинская армия лишилась 30 годных к сражению бойцов, 2 боевых бронированных машин и 2 авто. Кроме того, один из представителей украинской армии сбежал в российский плен. В военном ведомстве отметили, что в лесах разведчики продолжают выявлять диверсионные группы противника.

Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область
Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия ликвидировала трёх разведчиков ВСУ в Курской области. Бойцов ВСУ засекли вблизи населённого пункта Нижняя Паровая. Солдаты противника принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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