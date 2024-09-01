Бойцы ВС России за сутки отразили четыре атаки в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» отразили четыре атаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Александровка. Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки», — сообщили в ведомстве.

В результате работы российских военнослужащих украинская армия лишилась 30 годных к сражению бойцов, 2 боевых бронированных машин и 2 авто. Кроме того, один из представителей украинской армии сбежал в российский плен. В военном ведомстве отметили, что в лесах разведчики продолжают выявлять диверсионные группы противника.