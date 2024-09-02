Офицеры ВСУ скрыли от солдат переброску под Курск и казнили товарищей за отказ идти в бой

Украинские командиры зачастую умалчивают о том, что их солдаты на самом деле находятся в Курской области, чтобы не сеять среди них панику. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Анисимов в видео Минобороны РФ.

«Нас туда послали, как мясо. Сказав, что мы будем возле границы с Российской Федерацией. Это всё, что нам сказали», — сообщил украинский военнослужащий.

Анисимов уверен, что командир знал о том, что его подразделение отправляется в Курскую область, но решил скрыть от своих солдат этот факт, чтобы те «не разбежались». Там их БМП, проехав около ста метров, попал под обстрел российской артиллерии, рассказал пленный. После двух попаданий машину стало невозможно завести. Самого Анисимова с двумя дырками в руке и одной в ноге, придавило телами погибших.

После этого появились российские солдаты, которые предложили всем выжившим сдаться, а также вытащили из-под груды тел раненого Анисимова, который самостоятельно выбраться не смог. Помимо этого, на его глазах группу бойцов расстреляли за отказ ити в атаку под Курском.