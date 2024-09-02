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2 сентября, 10:19

В зону СВО отправили новую партию бомбардировщиков Су-34, которым нестрашен огонь ВСУ

«Ростех»: Российские военные получили новую партию самолётов Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») отправила российским бойцам на фронт очередную партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

ВС РФ получили новые истребители. Видео © Telegram / Ростех

«Наша ОАК передала ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Сегодня эти самолёты очень востребованы в войсках. Именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО», — говорится в сообщении «Ростеха».

Представители компании рассказали, что такие самолёты могут поражать наземные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, которые защищают ПВО противника. Кроме того, бомбардировщику нестрашны сложные метеорологические условия и огонь врага. Также техника оснащена неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. В пресс-службе добавили, что Су-34 может с лёгкостью выполнять задачи разведки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Ростех» передал ВС РФ партию модернизированных танков Т-80БВМ. Там отметили, что такую технику защищают сетки, которые не под силу пробить кумулятивным гранатам, управляемым ракетам и FPV-дронам. Кроме того, по словам представителей компании, такой танк превосходит западные аналоги по скорости, манёвренности и защищённости.

Обложка ©

Telegram / Ростех

Александра Мышляева
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