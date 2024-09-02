В зону СВО отправили новую партию бомбардировщиков Су-34, которым нестрашен огонь ВСУ

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») отправила российским бойцам на фронт очередную партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

ВС РФ получили новые истребители. Видео © Telegram / Ростех

«Наша ОАК передала ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Сегодня эти самолёты очень востребованы в войсках. Именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО», — говорится в сообщении «Ростеха».

Представители компании рассказали, что такие самолёты могут поражать наземные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, которые защищают ПВО противника. Кроме того, бомбардировщику нестрашны сложные метеорологические условия и огонь врага. Также техника оснащена неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. В пресс-службе добавили, что Су-34 может с лёгкостью выполнять задачи разведки.