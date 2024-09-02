Три пусковые установки HIMARS сгинули с экипажем в российском огне на пути в Курскую область

Россия активно продолжает уничтожать американское вооружение ВСУ. Армия РФ на этот раз обнаружила пусковые установки РСЗО HIMARS в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населённых пунктов Осоевка и Глыбное, шансов спасти технику у врага не было. Именно из этого региона украинские боевики стягивают подкрепление в Курскую область.

Кадры уничтожения американского вооружения ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

«В результате разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS. После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО», — сообщили в Минобороны России.

В результате российского ракетного удара было уничтожено три пусковые установки РСЗО HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских националистов.