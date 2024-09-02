Три пусковые установки HIMARS сгинули с экипажем в российском огне на пути в Курскую область
МО РФ показало видео уничтожения трёх установок РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС РФ уничтожают американское вооружение ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Россия активно продолжает уничтожать американское вооружение ВСУ. Армия РФ на этот раз обнаружила пусковые установки РСЗО HIMARS в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населённых пунктов Осоевка и Глыбное, шансов спасти технику у врага не было. Именно из этого региона украинские боевики стягивают подкрепление в Курскую область.
Кадры уничтожения американского вооружения ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России
«В результате разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS. После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО», — сообщили в Минобороны России.
В результате российского ракетного удара было уничтожено три пусковые установки РСЗО HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских националистов.
Всего за август киевский режим потерял более 68 тысяч солдат. Например, до 18 730 военнослужащих ВСУ полегли за первую неделю текущего месяца, с 10 по 16 августа — до 14 560, с 17 по 23 августа — до 16 155, а в последнюю неделю — до 18 935. Минобороны РФ узнало, что самые крупные потерли у врага были в конце августа.