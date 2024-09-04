Сальдо: Под удар ВС РФ в Полтаве попали военные инструкторы НАТО

Инструкторы НАТО попали под удар ВС РФ по военному Институту связи в Полтаве, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, учебное заведение было центром подготовки солдат ВСУ.

«Для того, чтобы освоить территорию [Украины], нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока ещё обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах... Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных", — сказал собеседник РИА «Новости».