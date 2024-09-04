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4 сентября, 06:16

Сальдо: Под удар ВС РФ в Полтаве попали военные инструкторы НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Инструкторы НАТО попали под удар ВС РФ по военному Институту связи в Полтаве, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, учебное заведение было центром подготовки солдат ВСУ.

«Для того, чтобы освоить территорию [Украины], нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока ещё обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах... Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных", — сказал собеседник РИА «Новости».

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Напомним, ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Владимир Зеленский утверждает, что погиб 41 человек, ещё 180 ранены.

Матвей Константинов
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