Сальдо: Под удар ВС РФ в Полтаве попали военные инструкторы НАТО
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Инструкторы НАТО попали под удар ВС РФ по военному Институту связи в Полтаве, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, учебное заведение было центром подготовки солдат ВСУ.
«Для того, чтобы освоить территорию [Украины], нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока ещё обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах... Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных", — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Владимир Зеленский утверждает, что погиб 41 человек, ещё 180 ранены.