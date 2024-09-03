Зеленский рассказал о катастрофических последствиях удара по училищу ВСУ в Полтаве

Владимир Зеленский выложил в своём телеграм-канале видео, в котором рассказал, что из-за удара ВС РФ «Искандерами» по учебному центру ВСУ в Полтаве погиб 41 человек, ещё 180 — ранены.

По его словам, учебный центр ВСУ был атакован двумя баллистическими ракетами. Он отметил, что подключил все необходимые службы к спасательной операции, а также приказал провести тщательное расследование.