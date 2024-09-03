Зеленский рассказал о катастрофических последствиях удара по училищу ВСУ в Полтаве
Зеленский: При ударе по училищу ВСУ в Полтаве погиб 41 человек, более 180 ранены
Владимир Зеленский выложил в своём телеграм-канале видео, в котором рассказал, что из-за удара ВС РФ «Искандерами» по учебному центру ВСУ в Полтаве погиб 41 человек, ещё 180 — ранены.
По его словам, учебный центр ВСУ был атакован двумя баллистическими ракетами. Он отметил, что подключил все необходимые службы к спасательной операции, а также приказал провести тщательное расследование.
Ранее ВС РФ нанести удар страшной силы по военному училищу ВСУ в Полтаве. Удар пришёлся по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990), там действующие и отставные иностранные инструкторы обучали специалистов РЭБ. Затем в Сети появилось видео с последствиями атаки. При этом, по данным военкоров, Зеленский сильно занизил цифры о погибших и раненых.
Telegram / Владимир Зеленский