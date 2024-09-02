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2 сентября, 15:58

В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ появились четыре новых фигуранта

В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ появились четыре новых фигуранта, следует из материалов следствия. Ими являются Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.

«В одном производстве соединено уголовное дело, возбуждённое 10.07.2024 по ч. 5 ст. 291 УК РФ, в отношении Астапенко Виктора, Ермакова Александра, Портянникова Вячеслава и Семенихина Сергея по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — приводит документ ТАСС.

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Напомним, об уголовном деле по факту поставки в армию некачественных бронежилетов стало известно в апреле, когда суд в Мокве заключил под стражу нескольких подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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