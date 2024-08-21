СК насчитал 49 млн рублей ущерба по делу бывшего замминистра обороны России Адвокат Севрук: Сумма ущерба по делу экс-замглавы МО РФ Булгакова – 49 млн руб 21 августа, 13:31 Дмитрий Булгаков. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков нанёс своими действиями ущерб государству на 49 миллионов рублей, и эти деньги сейчас находятся на счету подрядной организации и могут быть возвращены в любой момент. Об этом ТАСС рассказал адвокат подозреваемого Сергей Севрук.

«Следствие считает, что ущерб составляет порядка 49 миллионов рублей. По крайней мере, контракт, из-за которого и было возбуждено дело, был заключён на эту сумму. Другое дело, что эта сумма не была похищена. Она находится на счету подрядной организации, её можно в любой момент вернуть», — пояснил он.

По его словам, Булгаков не причастен к деятельности этого подрядчика. Адвокат объяснил, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова подписала госконтракт на оказание энергоуслуг. По его словам, бывший чиновник лишь содействовал заключению соглашения с компанией "Нева-Балт СПб", которая в качестве генподрядчика привлекла к работам АО "Петербургская сбытовая компания".

Сумма договора академии с "Нева-Балт СПб" составила 250 миллионов рублей. Аванс в размере более 49 миллионов рублей был перечислен генподрядчику. Как полагает следствие, последняя операция не имела законных оснований. Адвокат подчеркнул, что в итоге хищения как такового не было, поэтому сейчас рано говорить об ущербе госбюджету.

Авторы Татьяна Миссуми