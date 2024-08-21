Суд оставил под стражей бывшего замминистра обороны Булгакова
Московский городской суд оставил под стражей бывшего замминистра Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Булгаков на заседании. Видео © Telegram/SHOT
Булгаков заявил в суде, что у него простатит в обострённой форме, гипертония второй степени, диабет и атеросклероз конечностей. Однако суд отклонил его жалобу и требование о переводе под домашний арест, оставив в СИЗО.
По данным SHOT, Булгаков также заявил, что он принимает 16 лекарств каждый день и планирует провести сложную операцию на позвоночнике, так как из-за онемения он не может спать. Его адвокат сообщил, что контракты со стороны генерала заключались якобы не по поставкам питания, а по энергосбережению, а обнаруженные дома средства — незначительные, соответствуют его доходу и пенсии.
Напомним, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Его подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам для ВС РФ. Сейчас генерал находится в следственном изоляторе. А 7 августа стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.