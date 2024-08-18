Арестованного экс-замглавы МО РФ Булгакова проверят на коррупцию и хищения
Генерала Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений
Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков может стать фигурантом новых уголовных дел, следствие проверит его на причастность к другим коррупционным преступлениям и хищениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
"Правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений", — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что Булгаков находится под арестом, так как на свободе может продолжить заниматься незаконной деятельностью и раскрыть ход следствия предполагаемым соучастникам.
Напомним, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Его подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам для ВС РФ. Сейчас генерал находится в следственном изоляторе. А 7 августа стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.