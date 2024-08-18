Арестованного экс-замглавы МО РФ Булгакова проверят на коррупцию и хищения Генерала Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений 18 августа, 05:50 Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков может стать фигурантом новых уголовных дел, следствие проверит его на причастность к другим коррупционным преступлениям и хищениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

"Правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений", — уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что Булгаков находится под арестом, так как на свободе может продолжить заниматься незаконной деятельностью и раскрыть ход следствия предполагаемым соучастникам.

Авторы Татьяна Миссуми