Генерал Булгаков ещё до задержания знал о проверке в его отношении
Генерала Булгакова до задержания допрашивали по делу о мошенничестве как свидетеля
Бывшего заместителя главы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, который сейчас находится в следственном изоляторе, уже до своего задержания знал о проводимой правоохранительными органами проверке в отношении него. Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, арестованный генерал армии давал показания как свидетель по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, находящуюся в Санкт-Петербурге.
"Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу", — рассказал собеседник информагентства.
Источник также прокомментировал содержание Булгакова под стражей. По его словам, такая мера пресечения отвечает интересам и целям уголовного судопроизводства, которые не могут быть достигнуты иными путями.
Ранее Life.ru сообщал, что бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревали в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим Вооружённых сил РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. Также сообщалось, что к уголовному делу о поставке сухпайков приобщили содержимое шести банковских ячеек. 7 августа стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.