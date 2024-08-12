Генерал Булгаков ещё до задержания знал о проверке в его отношении

Бывшего заместителя главы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, который сейчас находится в следственном изоляторе, уже до своего задержания знал о проводимой правоохранительными органами проверке в отношении него. Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, арестованный генерал армии давал показания как свидетель по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, находящуюся в Санкт-Петербурге.

"Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу", — рассказал собеседник информагентства.