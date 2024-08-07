Умерший в СИЗО фигурант дела Булгакова мог уничтожить улики в случае освобождения

Скончавшийся в следственном изоляторе бизнесмен Игорь Котельников, который проходит обвиняемым по делу генерала Дмитрия Булгакова о поставках сухпайков в Вооружённые силы РФ, мог уничтожить доказательства, если бы его не заключили под стражу. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах дела, с которым ознакомились корреспонденты информагентства.

"В ходатайстве следователь просит избрать в отношении обвиняемого Котельникова меру пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что имеются достаточные основания полагать, что в случае нахождения Котельникова на свободе он может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", — указано в постановлении Басманного суда Москвы об аресте предпринимателя.

Помимо того, правоохранительные органы предполагали, что Котельников мог скрыться за пределами России или сообщить пока ещё не установленным на тот момент подельникам то, что ему известно о ходе уголовного дела. Стоит отметить, что сам бизнесмен уверял служителей Фемиды, что не собирается скрываться.

Несмотря на это, суд постановил заключить его под стражу до 5 августа, а не отправил под домашний арест, как просил об этом Котельников. 13 июля стало известно, что он умер в следственном изоляторе.