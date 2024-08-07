Выяснилось, как распределялись преступные роли в афере с сухпайками для ВС РФ

Занимавшаяся аферой с поставкой сухпайков для нужд Вооружённых сил РФ организованная группа распределяла преступные роли между представителями различных компаний, замешанных в этом деле. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишут корреспонденты РИА "Новости".

Собеседник информагентства рассказал журналистам, что фигуранты дела создали и возглавили организованную преступную группу, в которой распределяли роли между её членами, участвующими в поставках индивидуальных рационов питания для российских военнослужащих. В эту ОПГ входили гендиректор, акционеры и соучредители Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленные руководители и учредители компаний "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно".