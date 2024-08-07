Выяснилось, как распределялись преступные роли в афере с сухпайками для ВС РФ
РИА "Новости": В афере с сухпайками ОПГ распределяла роли между главами компаний
Занимавшаяся аферой с поставкой сухпайков для нужд Вооружённых сил РФ организованная группа распределяла преступные роли между представителями различных компаний, замешанных в этом деле. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишут корреспонденты РИА "Новости".
Собеседник информагентства рассказал журналистам, что фигуранты дела создали и возглавили организованную преступную группу, в которой распределяли роли между её членами, участвующими в поставках индивидуальных рационов питания для российских военнослужащих. В эту ОПГ входили гендиректор, акционеры и соучредители Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленные руководители и учредители компаний "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно".
Ранее Life.ru писал, что к уголовному делу о поставке сухпайков в Вооружённые силы РФ, по которому проходит фигурантом бывший замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщили содержимое шести банковских ячеек. Напомним, что самого офицера арестовали ещё 26 июля, а сейчас он находится в "Бутырке".
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