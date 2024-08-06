К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек

К уголовному делу о поставке сухпайков в Вооружённые силы РФ, по которому проходит фигурантом бывший замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом корреспондентам РИА "Новости" рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, в этих ячейках было имущество одного из фигурантов. Собеседник информагентства подчеркнул, что находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять.