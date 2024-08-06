К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек
РИА "Новости": Содержимое 6 банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова
К уголовному делу о поставке сухпайков в Вооружённые силы РФ, по которому проходит фигурантом бывший замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом корреспондентам РИА "Новости" рассказал источник в силовых структурах.
По его словам, в этих ячейках было имущество одного из фигурантов. Собеседник информагентства подчеркнул, что находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять.
Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. В то же время она заявил о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также отказался признавать вину в коррупции.
VK / Минобороны России