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6 августа, 03:43

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек

РИА "Новости": Содержимое 6 банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова

К уголовному делу о поставке сухпайков в Вооружённые силы РФ, по которому проходит фигурантом бывший замглавы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом корреспондентам РИА "Новости" рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, в этих ячейках было имущество одного из фигурантов. Собеседник информагентства подчеркнул, что находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять.

Золотые сухпайки: На чём попался бывший главный тыловик Минобороны Булгаков
Золотые сухпайки: На чём попался бывший главный тыловик Минобороны Булгаков

Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. В то же время она заявил о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также отказался признавать вину в коррупции.

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Алексей Соловьёв
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