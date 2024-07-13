В СПЧ сообщили о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках чиновникам Минобороны

В московском СИЗО № 4 ("Медведь") умер бизнесмен Игорь Котельников, который проходил по делу о даче взяток чиновникам Министерства обороны. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва. По её словам, у предпринимателя остановилось сердце 8 июля.

"По версии следствия, Котельников являлся посредником, который за "откаты" гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством", — говорится в статье Меркачёвой на сайте MK.ru.

Уточняется, что 52-летнему Котельникову стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, около 11:00.