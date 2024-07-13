В СПЧ сообщили о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках чиновникам Минобороны
Член СПЧ Меркачёва сообщила о смерти в СИЗО "Медведь" бизнесмена Котельникова
В московском СИЗО № 4 ("Медведь") умер бизнесмен Игорь Котельников, который проходил по делу о даче взяток чиновникам Министерства обороны. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва. По её словам, у предпринимателя остановилось сердце 8 июля.
"По версии следствия, Котельников являлся посредником, который за "откаты" гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством", — говорится в статье Меркачёвой на сайте MK.ru.
Уточняется, что 52-летнему Котельникову стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, около 11:00.
Ранее Life.ru писал, что в СИЗО умер лидер таганской ОПГ Григорий Рабинович. Его вместе с другими членами группировки обвиняли в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского и ряде других преступлений.
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