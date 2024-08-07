Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову предъявлено обвинение

Генералу армии Дмитрию Булгакову, который с 2008 по 2022 год занимал пост заместителя главы Минобороны РФ по тыловому обеспечению, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

"Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует", — сообщили агенству в правоохранительных органах.