Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову предъявлено обвинение
Генералу Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Бывший главный тыловик Министерства обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Генералу армии Дмитрию Булгакову, который с 2008 по 2022 год занимал пост заместителя главы Минобороны РФ по тыловому обеспечению, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.
"Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует", — сообщили агенству в правоохранительных органах.
Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. В то же время она заявил о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также отказался признавать вину в коррупции.