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7 августа, 02:16

В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют государственные контракты на поставку питания для кадетских корпусов. Как сообщили РИА "Новости" источники в правоохранительных органах, речь идёт о деле бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

В деле упоминаются контракты на обеспечение питанием Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Сообщается, что они были заключены "на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны".

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек
К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек

Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. В то же время она заявил о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также отказался признавать вину в коррупции.

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Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Оксана Попова
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