В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют государственные контракты на поставку питания для кадетских корпусов. Как сообщили РИА "Новости" источники в правоохранительных органах, речь идёт о деле бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

В деле упоминаются контракты на обеспечение питанием Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Сообщается, что они были заключены "на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны".