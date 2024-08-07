В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов
В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют государственные контракты на поставку питания для кадетских корпусов. Как сообщили РИА "Новости" источники в правоохранительных органах, речь идёт о деле бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.
В деле упоминаются контракты на обеспечение питанием Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Сообщается, что они были заключены "на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны".
Как ранее сообщал Life.ru, бывшего главного тыловика армии 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции в конце июля текущего года. Офицера подозревают в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время генерал находится в следственном изоляторе. В то же время она заявил о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами, а также отказался признавать вину в коррупции.
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