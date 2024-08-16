Соседка рассказала, как шиковала фигурантка дела Минобороны на долю от аферы на 1,3 млрд

Топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвира Смирнова, которая была арестована как фигурант дела об афере с сухпайками для ВС РФ, каждые три года покупала новый автомобиль и отстроила большую загородную дачу. Об этом журналистам сообщила её соседка по дому.

"Не знаю, где она [Эльвира Смирнова] работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года… Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна", — поделилась женщина в беседе с РИА "Новости".