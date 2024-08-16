Соседка рассказала, как шиковала фигурантка дела Минобороны на долю от аферы на 1,3 млрд
Фигурант дела об афере с сухпайками для ВС РФ Смирнова меняла авто раз в 3 года
Топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвира Смирнова, которая была арестована как фигурант дела об афере с сухпайками для ВС РФ, каждые три года покупала новый автомобиль и отстроила большую загородную дачу. Об этом журналистам сообщила её соседка по дому.
"Не знаю, где она [Эльвира Смирнова] работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года… Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна", — поделилась женщина в беседе с РИА "Новости".
Собеседница агентства добавила, что семья Смирновой перебралась жить за город, а сама топ-менеджер ранее жаловалась, что очень устала от огромного дома. Другие соседи Смирновой сказали, что слышали про обыски, но лично к ним никто с вопросами не приходил.
Напомним, что в конце июля экс-замминистра обороны России 69-летний Дмитрий Булгаков, отвечавший за поставки еды в войска, был арестован по подозрению в коррупции. Его вменялась закупка пайков плохого качества для российских военных по завышенной цене. В схеме участвовали четыре организации. 7 августа Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, под арест посадили троих совладельцев Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. По версии следствия, компания по договорённости с бывшим замминистра подменяла говядину в армейских пайках на свинину. На днях по делу прошли обыски. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
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