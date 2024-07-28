В деле генерала Булгакова фигурируют четыре компании

В деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурируют четыре компании. Как пишет ТАСС, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), интересы которого лоббировал генерал, это компании "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно". По словам источника агентства, следователи проводят допросы сотрудников всех этих компаний.

Издание уточняет, что ранее арестованные совладельцы ГПК — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова — связаны и с другими компаниями. Доля в комбинате принадлежит "ГПК-Продтара", изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладелец — родственник Михайленко. Сам Михайленко и Смирнова являются совладельцами компании "Комсервпаклам", производящей мясные консервы для ГПК. Родственник Михайленко является владельцем "Бруно", которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.