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28 июля, 05:25

В деле генерала Булгакова фигурируют четыре компании

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

В деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова фигурируют четыре компании. Как пишет ТАСС, помимо Грязинского пищевого комбината (ГПК), интересы которого лоббировал генерал, это компании "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно". По словам источника агентства, следователи проводят допросы сотрудников всех этих компаний.

Издание уточняет, что ранее арестованные совладельцы ГПК — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова — связаны и с другими компаниями. Доля в комбинате принадлежит "ГПК-Продтара", изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладелец — родственник Михайленко. Сам Михайленко и Смирнова являются совладельцами компании "Комсервпаклам", производящей мясные консервы для ГПК. Родственник Михайленко является владельцем "Бруно", которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.

"Все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукция для ГПК", — заключил собеседник агентства.

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Напомним, 26 июля стало известно, что по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за снабжение армии. Генерала подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. По данным SHOT, Булгаков находился в Сирии с 2017-го года, и уже тогда личный состав жаловался на еду, поступавшую из РФ — им даже приходилось питаться за свой счёт. В настоящее время суд отправил его в СИЗО, его банковские счета, активы и имущество арестованы. При этом вину генерал не признаёт.

Александра Вишнякова
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