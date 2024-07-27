Генерала Булгакова с подельником уличили в подмене мяса в сухпайках для солдат на свинину Арестованный по делу Булгакова Михаленко возглавлял фирму по выпуску свинины 27 июля, 08:46 Александр Михаленко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

По коррупционному делу в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова проходит некий Александр Михаленко. Как полагает следствие, последний владел предприятием по производству свинины, которая шла в пайки военнослужащим вместо заявленной говядины. Об этом пишет РИА "Новости".

Михаленко возглавлял АО "Грязинский пищевой комбинат", который отправлял военнослужащим питание. Тендеры выигрывались благодаря помощи Булгакова. В пайках для солдат говядина заменялась дешёвой свининой и курятиной. Михаленко, по данным источника агентства, руководит несколькими фирмами, в том числе краснодарской фермой "Торговый дом "Ясени", где также разводят свиней.

Михаленко занимался и продажей металлоконструкции через свою столичную фирму "Динго-металл". В начале лета это года компания была закрыта по причине банкротства. Кроме того, Михаленко владеет половиной доли в "КонсервПакЛам", занимающейся выпуском консервов. Совладельцем выступает некая Полина Михаленко.

Как выяснили РИА "Новости", предполагаемый родственник подозреваемого Михаил Михаленко является создателем компании "ГПК — Продтара" по производству бумаги и картона. Предприятие напрямую связано с проходящим по делу АО "Грязинский пищевой комбинат". И, наконец, некто Сергей Михаленко занимался оптовой продажей картона и упаковки через фирму ООО "Бруно", проходящую по делу о коррупции Булгакова.

Авторы Татьяна Миссуми