Суд в Москве арестовал троих обвиняемых в поставке некачественной еды в ВС РФ

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО троих обвиняемых в поставках некачественных продуктов ВС России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова пробудут под стражей до 19 июня.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата". Следствие считает, что стоимость контрактов на поставки была заведомо завышена, превышала расходы по их приготовлению и не соответствовала качеству продукции.

Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы