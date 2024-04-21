Суд в Москве арестовал троих обвиняемых в поставке некачественной еды в ВС РФ
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО троих обвиняемых в поставках некачественных продуктов ВС России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова пробудут под стражей до 19 июня.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата". Следствие считает, что стоимость контрактов на поставки была заведомо завышена, превышала расходы по их приготовлению и не соответствовала качеству продукции.
Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемые в поставках некачественных продуктов в армию. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Ранее суд арестовал поставщика бронежилетов для Минобороны, его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, предприниматель получил изделия, несоответствующие условиям контракта, но всё равно передал их в войска. Сам обвиняемый утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы