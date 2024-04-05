В Москве арестовали трёх сотрудников полиции по делу о незаконной миграции
Суд в Москве арестовал экс-главу ОВД "Коммунарский" за превышение полномочий
Бывшему главе отдела МВД "Коммунарский" Андрею Тургеневу предъявили обвинение в организации незаконной миграции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Также в деле есть и другие фигуранты. Сегодня суд вынес им мерсу пресечения.
Экс-главе отдела МВД "Коммунарский" предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Видео © Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"
"В отношении Магана Вадима Николаевича, Тургенева Андрея Игоревича и Омельяновича Сергея Александровича, в отношении каждого избрана мера пресечения под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 июня 2024 года", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Напомним, накануне стало известно, что в Москве уволили главу отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева. Причина отстранения от должности тогда не уточнялась, но ряд СМИ сообщал, что его подозревали в организации незаконной миграции. Кстати, за вчерашний день это не единственный инцидент. Также стало известно, что профессор столичного вуза стала фигурантом дела о взятке.
Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"