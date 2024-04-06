Поставщика бронежилетов для МО арестовали по делу о махинациях на 2 млрд рублей

Поставщика индивидуальных средств защиты для Министерства обороны главу ГК "Пикет" Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военнослужащих в зоне СВО и отправили на два месяца в СИЗО. Об этом сообщил "Коммерсант".

"По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО "ГК "Пикет", который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на два миллиарда рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и "плитников", — сказано в материале.

Следователи предполагают, что подозреваемый получил изделия, которые не соответствовали условиям контракта, но, несмотря на это, передал их на вооружение. Сам же фигурант утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, уличённые в крупных хищениях и уволенные. По его словам, средства защиты поступили в войсковую часть, где благополучно прошли экспертизу качества.

Есипов сообщил судье, что прибыль для него не важна: он бесплатно поставил военному ведомству продукцию на 300 миллионов рублей. Его компания выпускает в числе прочего и беспилотники, в частности активно используемые в условиях СВО дроны-камикадзе.