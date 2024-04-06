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6 апреля, 02:47
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Поставщика бронежилетов для МО арестовали по делу о махинациях на 2 млрд рублей

"Ъ": Поставщика бронежилетов для Минобороны Есипова обвинили в махинациях

Поставщика индивидуальных средств защиты для Министерства обороны главу ГК "Пикет" Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военнослужащих в зоне СВО и отправили на два месяца в СИЗО. Об этом сообщил "Коммерсант".

"По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО "ГК "Пикет", который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на два миллиарда рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и "плитников", — сказано в материале.

Следователи предполагают, что подозреваемый получил изделия, которые не соответствовали условиям контракта, но, несмотря на это, передал их на вооружение. Сам же фигурант утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, уличённые в крупных хищениях и уволенные. По его словам, средства защиты поступили в войсковую часть, где благополучно прошли экспертизу качества.

Есипов сообщил судье, что прибыль для него не важна: он бесплатно поставил военному ведомству продукцию на 300 миллионов рублей. Его компания выпускает в числе прочего и беспилотники, в частности активно используемые в условиях СВО дроны-камикадзе.

"В наших бронежилетах и "плитниках" парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы", — отметил подозреваемый, добавив, что это главное свидетельство качества защиты.

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Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. Прокуратура требовала для банкира девять лет и десять месяцев лишения свободы. Напомним, его задержали ещё в 2019 году за хищение денежных средств кредитного учреждения. Арестанта связывают с нефтяной компанией "Дулисьма", за которую в сентябре развернулись разборки в стиле 90-х.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Лариса Сафронова
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