Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 05:28

В Новой Москве провели обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии

В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках. Обложка © Life.ru

В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках. Обложка © Life.ru

В Новой Москве полицейские провели обыски по делу с сухпайками для Армии России. Сотрудники ищут информацию, которую можно приложить к разбирательству в суде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы следствия.

Следствие провело обыски ещё в апреле. Правоохранители настаивали на допуске в жилплощадь, так как считали, что по данному адресу могли находиться "предметы, документы и электронные носители информации", являющиеся доказательствами.

Генерал Булгаков ещё до задержания знал о проверке в его отношении
Генерал Булгаков ещё до задержания знал о проверке в его отношении

Напомним, 69-летний бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который на этом посту отвечал за снабжение армии питанием, был задержан по делу о коррупции. Его подозревали в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре организации. Уже 7 августа ему выдвинули обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат" — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров