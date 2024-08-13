В Новой Москве провели обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии
В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках. Обложка © Life.ru
В Новой Москве полицейские провели обыски по делу с сухпайками для Армии России. Сотрудники ищут информацию, которую можно приложить к разбирательству в суде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы следствия.
Следствие провело обыски ещё в апреле. Правоохранители настаивали на допуске в жилплощадь, так как считали, что по данному адресу могли находиться "предметы, документы и электронные носители информации", являющиеся доказательствами.
Напомним, 69-летний бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который на этом посту отвечал за снабжение армии питанием, был задержан по делу о коррупции. Его подозревали в поставках некачественных пайков по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В деле также фигурируют четыре организации. Уже 7 августа ему выдвинули обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Также арестованы три совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат" — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Компания, по данным следствия, была в сговоре с Булгаковым и заменяла говядину на свинину в питании солдат.