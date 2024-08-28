Непригодные бронежилеты для бойцов СВО принесли бизнесменам 2,4 млрд

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Министерства обороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые есть в распоряжении у РИА «Новости».

«В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — сообщается в материалах дела.

Ранее Минобороны РФ заключило с ГК «Пикет» госконтракт для того, чтобы поставить бронежилеты. В итоге сотрудники украли полученные от ведомства 2,4 миллиарда рублей и поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям. До этого утверждалось, что полученные средства сотрудники потратили на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Все их активы арестовали.