Двое соратников Чубайса заочно арестованы за растрату денег «Роснано»

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Киселёва Олега Владимировича и Рапопорт Ирины Марковны на срок 2 месяца с момента её задержания на территории РФ, либо передачи российской стороне компетентными органами иностранных государств», — отмечается в тексте.

Киселёв и Рапопорт обвиняются в преступлениях по ст. 160 УК РФ. По версии следствия, они использовали своё служебное положение для извлечения выгоды, вопреки законным интересам компании и инвесторов. Деньги последних поступали в уставный капитал фирмы, однако подозреваемые выводили их оттуда путём незаконных финансовых сделок с аффилированными юридическими лицами.

Ранее Life.ru писал об Олеге Киселёве как о ближайшем соратнике экс-главы «Роснано» Анатолии Чубайсе. В 2006 году Киселёва осудили на условный срок по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана). В том же году против него снова возбудили уголовное дело, но он скрылся. В розыск Киселёв периодически попадал вплоть до 2016 года. Что касается Ирины Рапопорт, то она тоже бывшая подчинённая Чубайса, трудилась гендиректором компании «Роснано Капитал». В 2016 году она выкладывала в соцсетях урожай с собственных виноградников, взращённых на итальянском солнце. Предположительно, и Рапопорт, и Киселёв владеют недвижимостью в Италии.