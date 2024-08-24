Замглавы ФТС Ягодкина отвергла обвинения в превышении полномочий
Ягодкина не признала вину в превышении полномочий, суд продлил её арест
Ягодкину обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, касающемуся превышения должностных полномочий. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина не согласна с обвинениями в превышении должностных полномочий. Во время заседания суда по делу о продлении её ареста она опровергла предъявленные обвинения. С материалами судебного заседания ознакомился ТАСС.
«Изложенные в ходатайстве обстоятельства со стороны следствия являются необоснованными, следствием не предоставлены конкретные сведения, которые бы указывали на мою непосредственную причастность. Хотелось бы отметить, что Федеральная таможенная служба не занимается выдачей акцизных марок на алкоголь с 2021 года, это передано другому органу, поэтому виновной я себя не считаю», — заявила обвиняемая.
В ответ на обвинения защита представила в суд различные награды, подтверждающие доблестную службу Ягодкиной в ФТС, а также копию её должностного удостоверения.
Тем не менее Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста на три месяца. Её обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, касающемуся превышения должностных полномочий.
Напомним, что Басманный суд Москвы отправил заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину под стражу по делу о превышении полномочий. Согласно версии следствия, Ягодкина, занимая должность, обеспечивала выдачу акцизных марок и подписывала документы на их получение без должного контроля, что привело к недоплате в бюджет на сумму 1,2 миллиарда рублей. Чиновнице грозит до десяти лет колонии.