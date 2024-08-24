Замглавы ФТС Ягодкина отвергла обвинения в превышении полномочий

Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина не согласна с обвинениями в превышении должностных полномочий. Во время заседания суда по делу о продлении её ареста она опровергла предъявленные обвинения. С материалами судебного заседания ознакомился ТАСС.

«Изложенные в ходатайстве обстоятельства со стороны следствия являются необоснованными, следствием не предоставлены конкретные сведения, которые бы указывали на мою непосредственную причастность. Хотелось бы отметить, что Федеральная таможенная служба не занимается выдачей акцизных марок на алкоголь с 2021 года, это передано другому органу, поэтому виновной я себя не считаю», — заявила обвиняемая.

В ответ на обвинения защита представила в суд различные награды, подтверждающие доблестную службу Ягодкиной в ФТС, а также копию её должностного удостоверения.