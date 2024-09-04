Главные новости СВО: Котёл под Покровском для четырёх бригад ВСУ, удар по Полтаве, ситуация на 4 сентября Армия России продолжает выбивать ВСУ из-под Курска, продвигаясь в ДНР и нанося удары по тыловым районам украинских боевиков, — дайджест в материале Life.ru 3 сентября, 21:15 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 4 сентября

В Курской области ликвидировано 400 боевиков ВСУ и 12 единиц техники. Общие потери — 9300 человек. За сутки отражено несколько атак противника на населённые пункты Комаровка, Коренево и Ольговка. Уничтожаются резервы и в Сумской области, и продолжаются поиски ДРГ противника в лесах. Планы украинского командования под Курском сорваны — ВСУ застряли, и приводит это только к потерям территории.

— Сейчас мы видим ежедневные доклады Министерства обороны о том, что освобождены всё новые и новые территории, — отметил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Среди вражеских потерь в технике — РСЗО Vampire. Обычно из таких установок обстреливают Белгород, но удалось её поймать под Сумами.

Артиллеристы группировки «Север» уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика (ДНР), 4 сентября

Армия России постепенно продвигается к городу Покровску, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В населённом пункте, по заявлению украинских властей, остаётся около 30 тысяч человек. Ожидать, что его освобождение будет быстрым, не приходится. Бывший Красноармейск имеет разветвлённую уличную сеть и несколько промышленных территорий.

Forbes сообщил о подготовке котла для украинских войск к югу от Покровска, в котором могут свариться части 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. «Войск осталось немного. Настолько мало, что потеря частей четырёх бригад внутри выступа может оказаться для украинцев катастрофой. В то же время успешная эвакуация этих почти окружённых войск может укрепить выпрямленную и укороченную украинскую линию», — пишет издание.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Западные аналитики считают, что после падения Покровска в Донецкой области у ВСУ начнутся проблемы на многих направлениях. А вот на Украине нашли объяснение провалам — недосып. «Я хочу, чтобы каждый гражданин Украины знал, что ночью наши солдаты копали, а днём они воевали! И таким образом за весь этот период они ночью копают, а днём воюют или — наоборот — ночью воюют, а днём копают. Чтобы все понимали — это и есть истощение пехотинца, выгорание», — жалуется экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.

Копать вэсэушникам приходится, потому что нет линий обороны. Вероятно, средства на неё осели в карманах высшего руководства Украины, что нам только на руку.

Удержать занимаемые позиции не получается у боевиков ВСУ и из-за курской операции. Военный эксперт Густав Грессель в разговоре с Bild отмечает, что многие сформированные бригады не готовы воевать с Российской армией: «В ВСУ было сформировано много новых подразделений, которые возглавляют люди, имеющие небольшой опыт руководства и в некоторых случаях плохо обученные штабной работе».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В ДНР есть успехи у Армии России и на Торецком направлении. Взята шахта «Новая». Канал «Рыбарь» сообщает об успехах у Угледара. Бои идут у Павловки, Пречистовки и Водяного. Занятие этих населённых пунктов позволит окружить сам Угледар.

Удары по ВСУ в Полтаве

ВС РФ ударили по бывшему высшему военному командному училищу ВСУ в Полтаве. Сейчас это учебный центр связистов. Известно, что «Искандер» прилетел во время построения. По некоторым данным, около 30 человек убито, ещё 100 раненых. При этом неизвестно, сколько похоронено под завалами. Но о большом количестве раненых говорят объявления о нехватке донорской крови. О прилёте уже заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что проводится расследование, и попросил в очередной раз у Запада оружия. В украинском Министерстве обороны выразили глубокие соболезнования родственникам ликвидированных в Полтаве связистов. В пабликах военкоров уже шутят, что во время построения в полтавской войсковой части 3990 играла песня Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Прилёты в Полтаве. Видео © Telegram / Condottiero ™

Удар пришёлся не по студентам военного учебного заведения, а по мобилизованным. Ракета прилетела во время построения, что уже вызвало бурю эмоций у украинских политиков. Но если бы они находились в зданиях, то это вряд ли бы их спасло. Подтвердить это могли бы иностранные наёмники, занявшие в Запорожье гостиницу, по которой тоже ударили российские войска. Военкор Евгений Лисицын заявляет о 50 погибших. Эти удары ещё раз подтверждают, что работа в украинском тылу ведётся и цели для поражения передаются точно.