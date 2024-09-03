В Госдуме констатировали агонию Киева из-за авантюры ВСУ в Курской области
Депутат Свинцов: Агония киевского режима находится на своей наивысшей точке
ВСУ терпят поражение в зоне СВО. Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official
Агония киевского режима находится на своей наивысшей точке — всё из-за попытки атаки на Курскую область, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. В беседе с Life.ru он обратил внимание, что командование ВСУ бросило на эту авантюру самых подготовленных и профессиональных бойцов, которые сейчас несут потери и вскоре будут уничтожены. Кроме того, по словам парламентария, эта переброска «оголила» другие участки фронта, где сейчас ВСУ терпят поражение, а российская армия показывает очень серьёзные успехи.
Мы видим, что до начала вторжения Украины в Курскую область все участки фронта были достаточно стабильны и каждый населённый пункт, каждый километр территории российские вооружённые силы проходили с большим сопротивлением со стороны украинских террористов. Но сейчас мы видим ежедневные доклады министерства обороны о том, что освобождены всё новые и новые территории.
Свинцов добавил, что сейчас у киевского режима нет возможности быстро перебрасывать войска, потому что они полностью исчерпали весь мобилизационный ресурс. Однако Владимир Зеленский, по его мнению, ни за что не отдаст приказ отступать. Он будет бросать всё новые и новые силы в мясорубку и уничтожать собственных граждан.
«99% украинских граждан не хотят воевать, их ловят на улицах и принудительно, под страхом расстрела, отправляют на линию боевого соприкосновения. Это чудовищное преступление, за которое Зеленский и его команда обязательно ответят перед международным трибуналом. Поэтому, к сожалению, все эти бойцы (в Покровске — Прим. Life.ru) погибнут, и эти населённые пункты российские вооружённые силы освободят в ближайшие дни», — заключил депутат.
Отметим, что на данный момент ВС РФ набрали высокий темп на Покровском направлении и прорвали оборону ВСУ. Этого главным образом удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать Курскую область. Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что целью провокации ВСУ в Курской области была как раз остановка наступления российских войск в Донбассе, однако это противнику не удалось — ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации. Успехи российской армии на этом направлении в ДНР также оценили в ЦРУ.