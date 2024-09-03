Агония киевского режима находится на своей наивысшей точке — всё из-за попытки атаки на Курскую область, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. В беседе с Life.ru он обратил внимание, что командование ВСУ бросило на эту авантюру самых подготовленных и профессиональных бойцов, которые сейчас несут потери и вскоре будут уничтожены. Кроме того, по словам парламентария, эта переброска «оголила» другие участки фронта, где сейчас ВСУ терпят поражение, а российская армия показывает очень серьёзные успехи.

Мы видим, что до начала вторжения Украины в Курскую область все участки фронта были достаточно стабильны и каждый населённый пункт, каждый километр территории российские вооружённые силы проходили с большим сопротивлением со стороны украинских террористов. Но сейчас мы видим ежедневные доклады министерства обороны о том, что освобождены всё новые и новые территории. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Свинцов добавил, что сейчас у киевского режима нет возможности быстро перебрасывать войска, потому что они полностью исчерпали весь мобилизационный ресурс. Однако Владимир Зеленский, по его мнению, ни за что не отдаст приказ отступать. Он будет бросать всё новые и новые силы в мясорубку и уничтожать собственных граждан.