Эксперт назвал ошибку ВСУ, которая привела к прорыву ВС РФ на Покровском направлении
Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровском и стремительно продвигаются
Российские войска набрали высокий темп продвижения на Покровском (Красноармейском) направлении и прорвали оборонительные линии ВСУ. Проще всего это объяснить тем, что командование украинской армии отвело с этого участка существенные резервы для попытки вторжения в Курскую область. Такой вывод озвучил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник очень бы хотел оставить за собой контроль за Красноармейском — это крупный логистический узел. Более того, там рельеф местности такой, что много выгодных позиций для украинских боевиков. <…> Поскольку была прорвана линия обороны, а вторая и третья, по сути, отсутствовали, то они драпанули оттуда. Продвижение наших войск на этом участке довольно-таки серьёзное по темпам. Мы такими темпами продвигались в начале спецоперации», — поделился он в беседе с радио Sputnik.
Эксперт считает, что именно с Покровского направления ВСУ сняли большое количество подразделений, чтобы развить атаку в Курской области, чем не преминуло воспользоваться российское командование, уже давно копившее группировку для штурма Покровска, где украинский фронт даёт трещины. Теперь противник может предпринять попытку остановить стремительное продвижение ВС РФ, перебросив резервы на это направление.
Успехи Армии России в продвижении на Красноармейском направлении в ДНР оценили и в ЦРУ, где заявили, что у ВС РФ высокие шансы освободить Покровск. Сложности на этом участке фронта, а также смежных с ним, признают и в украинском Генштабе. Даже главком ВСУ Александр Сырский в прямом эфире заявил, что целью операции в Курской области было отвлечь российские подразделения из-под Покровска, но замысел провалился.
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