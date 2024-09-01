Эксперт назвал ошибку ВСУ, которая привела к прорыву ВС РФ на Покровском направлении

Российские войска набрали высокий темп продвижения на Покровском (Красноармейском) направлении и прорвали оборонительные линии ВСУ. Проще всего это объяснить тем, что командование украинской армии отвело с этого участка существенные резервы для попытки вторжения в Курскую область. Такой вывод озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник очень бы хотел оставить за собой контроль за Красноармейском — это крупный логистический узел. Более того, там рельеф местности такой, что много выгодных позиций для украинских боевиков. <…> Поскольку была прорвана линия обороны, а вторая и третья, по сути, отсутствовали, то они драпанули оттуда. Продвижение наших войск на этом участке довольно-таки серьёзное по темпам. Мы такими темпами продвигались в начале спецоперации», — поделился он в беседе с радио Sputnik.