Полковник заявил о «голодном пайке» ВСУ после потери Покровска
Полковник Баранец: Контроль над Покровском разрушит основную логистику ВСУ
Пока внимание многих россиян приковано к Курской области, где идут ожесточённые бои с украинскими оккупантами, не менее важные события происходят и на Донецком направлении. Сейчас Вооружённые силы РФ сосредоточили основные усилия на стратегически важном Покровске. Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в материале Kp.ru.
По словам эксперта, контроль над этим городом позволит Российской армии разрушить логистические цепочки украинских подразделений, которые позволяют им перебрасывать резервы и боеприпасы по самым коротким путям, идущим из Константиновки, Дружковки, Славянска, Селидова, Курахова. Все они пересекаются именно в Покровске.
«Как только мы перерубим эти логистические артерии, освободив Покровск, все остальные укрепрайоны ВСУ в Донбассе окажутся на «голодном пайке», — отметил Баранец.
Он считает, что после Покровска российские военные направятся в тыл последней крупной линии обороны ВСУ в регионе, а также смогут ударить по южному направлению на Угледар.
Отметим, что на данный момент ВС РФ набрали высокий темп на Покровском направлении и прорвали оборону ВСУ. Этого главным образом удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать Курскую область. Успехи российской армии на этом направлении в ДНР также оценили в ЦРУ, где заявили, что у ВС РФ есть все шансы освободить Покровск. Свои сложности на этом участке фронта и смежных с ним территориях осознают и в украинском Генштабе. Главком ВСУ Александр Сырский в прямом эфире признался, что целью атаки на Курскую область было отвлечь российские войска от Покровска, однако план провалился.
Telegram / V_Zelenskiy_official