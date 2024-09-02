Полковник заявил о «голодном пайке» ВСУ после потери Покровска

Пока внимание многих россиян приковано к Курской области, где идут ожесточённые бои с украинскими оккупантами, не менее важные события происходят и на Донецком направлении. Сейчас Вооружённые силы РФ сосредоточили основные усилия на стратегически важном Покровске. Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в материале Kp.ru.

По словам эксперта, контроль над этим городом позволит Российской армии разрушить логистические цепочки украинских подразделений, которые позволяют им перебрасывать резервы и боеприпасы по самым коротким путям, идущим из Константиновки, Дружковки, Славянска, Селидова, Курахова. Все они пересекаются именно в Покровске.

«Как только мы перерубим эти логистические артерии, освободив Покровск, все остальные укрепрайоны ВСУ в Донбассе окажутся на «голодном пайке», — отметил Баранец.