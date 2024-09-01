Командование украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» обвинило 11-й отдельного мотопехотный батальон (ОМПБ) 59-й бригады ВСУ, а в частности комбата, в потере села Карловка на Покровском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Deep State со ссылкой на военнослужащих подразделения.

Украинские бойцы заявили телеграм-каналу, что не смогли удержать село, когда подразделения ВС РФ зашли с тыла и окружили их. С их слов цепь событий была такая: в Карловку батальон перебросили 13 июня. 22 августа российская армия приступила к крупному шторму населённого пункта, установив над ним полный огневой контроль. Спустя два дня ВС РФ так продвинулись, что украинцам пришлось отводить тяжёлую артиллерию, которая могла попасть в окружение. С 26 по 28 августа рухнула оборона ВСУ у сёл Калиново, Птичьего и Мемрика, что дало российским подразделениям обойти Карловку с запада и зайти в Галициновку.

Там ВС РФ заняли часть сети окопов, которые из-за нехватки бойцов у ВС Незалежной не охранялись. После ряда боёв на невыгодных позициях 11-й мотопехотный батальон ВСУ отступил с серьёзными потерями. После этого командование «Донецка» отстранило комбата 11-й ОМПБ от должности. При этом, по их словам, ситуация на грани катастрофы складывается и у 10-й ОМПБ, которые обороняются близ села Невельского, а российские подразделения уже зашли к ним в тыл на глубину 10-12 километров.