"Краснополь" испепелил боевую машину РСЗО Vampire с экипажем ВСУ в момент стрельбы

Бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. В результате точного удара с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом», — рассказали в МО РФ и показали видео удара, снятого в режиме реального времени.