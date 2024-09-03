"Краснополь" испепелил боевую машину РСЗО Vampire с экипажем ВСУ в момент стрельбы
Минобороны: ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области
Бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО Vampire в Сумской области. Видео © Минобороны РФ
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области. В результате точного удара с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчётом», — рассказали в МО РФ и показали видео удара, снятого в режиме реального времени.
К слову, серия взрывов прогремела в Сумах 1 сентября, сообщали украинские СМИ. А за день до этого российские военные разнесли недалеко от города 600-метровую колонну грузовиков, которые ВСУ использовали для транспортировки личного состава под видом зерновозов.
Минобороны РФ