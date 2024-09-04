«Один из мощнейших»: Украинцы деморализованы ударом по центру ВСУ в Полтаве, пишут СМИ

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину, пишет американская газета The New York Times. Подчёркивается, что атака произошла на фоне отступления противника на Донбассе.

«Удар стал деморализующим... Войска [Украины] отступают перед непрекращающимся наступлением России вдоль основного фронта в Донбассе», — говорится в публикации.