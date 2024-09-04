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4 сентября, 07:33

«Один из мощнейших»: Украинцы деморализованы ударом по центру ВСУ в Полтаве, пишут СМИ

NYT: Удар ВС РФ по тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину, пишет американская газета The New York Times. Подчёркивается, что атака произошла на фоне отступления противника на Донбассе.

«Удар стал деморализующим... Войска [Украины] отступают перед непрекращающимся наступлением России вдоль основного фронта в Донбассе», — говорится в публикации.

Издание указывает, что удар по центру стал «одним из мощнейших с самого начала спецоперации на Украине.

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Напомним, ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети уже появилось видео с последствиями мощнейшей атаки. По словам Владимира Зеленского, погиб 41 человек, ещё 180 пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Матвей Константинов
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