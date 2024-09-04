Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР
Минобороны: ВС России за сутки освободили Карловку и Пречистовку в ДНР
Российские войска за прошедшие сутки освободили ещё два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, речь идёт о Карловке и Пречистовке.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А Пречистовку, по данным Минобороны, освободили бойцы группировки войск «Восток». За сутки наши бойцы также отразили одну контратаку штурмовой группы ВСУ, в результате противник потерял до 150 человек и пять автомобилей.
А на днях российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР. 31 августа ВС РФ взяли Кирово. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка «Запад» — Синьковку.
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