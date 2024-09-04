Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили ещё два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, речь идёт о Карловке и Пречистовке.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

А Пречистовку, по данным Минобороны, освободили бойцы группировки войск «Восток». За сутки наши бойцы также отразили одну контратаку штурмовой группы ВСУ, в результате противник потерял до 150 человек и пять автомобилей.