ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS

Российские бойцы уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Также сообщается о ликвидации около 20 боевиков ВСУ в Сумской области. Информацию приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Момент нанесения удара по пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара по позиции РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS в районе населённого пункта Храповщина Сумской области. В результате уничтожено: пусковая установка РСЗО MLRS — 1 единица, пусковая установка РСЗО HIMARS — 1 единица, автомобили сопровождения — 2 единицы», — отметили в ведомстве.