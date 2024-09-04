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Регион
4 сентября, 08:32

ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS

Российские бойцы уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Также сообщается о ликвидации около 20 боевиков ВСУ в Сумской области. Информацию приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Момент нанесения удара по пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара по позиции РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS в районе населённого пункта Храповщина Сумской области. В результате уничтожено: пусковая установка РСЗО MLRS — 1 единица, пусковая установка РСЗО HIMARS — 1 единица, автомобили сопровождения — 2 единицы», — отметили в ведомстве.

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ВС РФ дронами уничтожили бронемашину Humvee ВСУ в Харьковской области

Недавно бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь».

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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