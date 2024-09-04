ВС РФ дронами уничтожили бронемашину Humvee ВСУ в Харьковской области
Беспилотники группировки «Запад» ВС РФ разбили бронированную машину Humvee ВСУ в Харьковской области. Видео с работой «дроноводов» опубликовало Министерство Обороны России. Местоположение цели установила разведка.
Уничтожение машины Humvee ВСУ. Видео © Минобороны РФ
«В ходе совершения сбросов боеприпасов с боевых дронов боевая бронированная машина Humvee производства США была остановлена, а в результате прямого попадания FPV-дрона была уничтожена», — сообщили в ведомстве.
Недавно бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь». Единица техники была ликвидирована вместе с экипажем.
Минобороны РФ