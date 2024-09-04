Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 06:46

ВС РФ дронами уничтожили бронемашину Humvee ВСУ в Харьковской области

Беспилотники группировки «Запад» ВС РФ разбили бронированную машину Humvee ВСУ в Харьковской области. Видео с работой «дроноводов» опубликовало Министерство Обороны России. Местоположение цели установила разведка.

Уничтожение машины Humvee ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«В ходе совершения сбросов боеприпасов с боевых дронов боевая бронированная машина Humvee производства США была остановлена, а в результате прямого попадания FPV-дрона была уничтожена», — сообщили в ведомстве.

Сгорели на работе: Танк ВСУ с экипажем настигла огненная кара под Курском
Сгорели на работе: Танк ВСУ с экипажем настигла огненная кара под Курском

Недавно бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь». Единица техники была ликвидирована вместе с экипажем.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров