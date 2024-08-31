«Ограничений нет»: Датский премьер разрешила Киеву использовать F-16 для атак на Курскую область
Премьер Дании Фредериксен: ВСУ могут применять F-16 в атаках на Курскую область
Украинская армия вправе использовать переданные Копенгагеном американские истребители F-16 для атак в Курской области. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Мы не накладываем ограничений на F-16. <...> Мы предоставили эти самолёты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом», — заявила она в ходе выступления на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec.
При этом премьер выразила сожаление, что поставки F-16 заняли слишком много времени. Она призвала прекратить разговоры об ограничениях на использование Киевом натовского вооружения. Также Фредериксен заявила о необходимости увеличить расходы на оборону всеми странами Евросоюза.
На днях, 28 августа, ВСУ потеряли первый из поставленных Западом истребителей F-16. Также погиб пилот, обучавшийся управлению этими самолётами, подполковник Алексей Месь. Командование украинской армии подтвердило потерю воздушного судна. О дружественном огне как причине крушения заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, именно ЗРК Patriot сбил самолёт. Теперь её могут наказать. Тем временем Владимир Зеленский уволил командующего украинскими ВВС.
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