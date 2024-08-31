«Ограничений нет»: Датский премьер разрешила Киеву использовать F-16 для атак на Курскую область

Украинская армия вправе использовать переданные Копенгагеном американские истребители F-16 для атак в Курской области. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мы не накладываем ограничений на F-16. <...> Мы предоставили эти самолёты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом», — заявила она в ходе выступления на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec.