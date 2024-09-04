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4 сентября, 12:56

В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области

Spinoff: В Курской области на стороне ВСУ воюют наёмники из Новой Зеландии

Наёмники из Новой Зеландии воюют на сторону ВСУ у границы Курской области. Об этом пишет новозеландский портал Spinoff.

Точное количество наёмников на данный момент неизвестно, однако в 2023 году в рядах ВСУ насчитывалось примерно 15-25 новозеландцев. Издание называет имя одного из иностранных военных — Ордан О'Брайен.

«О'Брайен — новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России», — пишет портал.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили 50 наёмников ВСУ в запорожском «Гранд паласе». Сегодня ночью по объекту был нанесён ракетный удар.

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Напомним, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 9700 военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, там идёт решающий бой всей СВО.

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Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
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