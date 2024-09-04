В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области

Наёмники из Новой Зеландии воюют на сторону ВСУ у границы Курской области. Об этом пишет новозеландский портал Spinoff.

Точное количество наёмников на данный момент неизвестно, однако в 2023 году в рядах ВСУ насчитывалось примерно 15-25 новозеландцев. Издание называет имя одного из иностранных военных — Ордан О'Брайен.

«О'Брайен — новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России», — пишет портал.