ВС РФ уничтожили 50 наёмников ВСУ в запорожском «Гранд паласе»
Российские войска ночью нанесли удар по отелю «Гранд палас» в городе Запорожье, в котором был пункт размещения западных наёмников ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано не менее 50 боевиков, сообщил источник из окружения военных.
«Сегодня ночью был нанесён ракетный удар по пункту временного размещения иностранных наёмников в отеле «Гранд палас» в городе Запорожье. В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наёмников», — рассказал источник ТАСС.
Ранее ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» по военному училищу в Полтаве, где иностранные наёмники обучали украинских специалистов РЭБ. По предварительным данным, пострадали не менее 600 человек, однако киевские власти настоящие цифры скрывают.
Telegram / Зеленский