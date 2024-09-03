Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 17:13

ВС РФ уничтожили 50 наёмников ВСУ в запорожском «Гранд паласе»

Российские войска ночью нанесли удар по отелю «Гранд палас» в городе Запорожье, в котором был пункт размещения западных наёмников ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано не менее 50 боевиков, сообщил источник из окружения военных.

«Сегодня ночью был нанесён ракетный удар по пункту временного размещения иностранных наёмников в отеле «Гранд палас» в городе Запорожье. В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наёмников», — рассказал источник ТАСС.

"Краснополь" испепелил боевую машину РСЗО Vampire с экипажем ВСУ в момент стрельбы
"Краснополь" испепелил боевую машину РСЗО Vampire с экипажем ВСУ в момент стрельбы

Ранее ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» по военному училищу в Полтаве, где иностранные наёмники обучали украинских специалистов РЭБ. По предварительным данным, пострадали не менее 600 человек, однако киевские власти настоящие цифры скрывают.

Обложка ©

Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров