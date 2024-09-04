Хотели сэкономить: СМИ узнали подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев
Mundo: Арестованные в РФ наёмники из Колумбии пытались сэкономить на авиабилетах
Арестованные колумбийцы, воевавшие на стороне Украины, попались, потому что пытались сэкономить на авиабилетах. Об этом пишет испанская газета Mundo.
Задержанные колумбийцы, воевавшие в рядах ВСУ. Видео © Пресс-служба ФСБ России
По данным издания, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину с пересадкой в Венесуэле. Попав в аэропорт Каракаса, они перестали выходить на связь с родственниками.
"Они просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в Венесуэле", — говорится в публикации газеты.
Журналисты издания также связались с женой Медины, которая рассказала, что ей звонили из консульства Колумбии в Москве и проинформировали о том, что её супругу назначен адвокат. Какой-либо другой информации у женщины нет.
Ранее Life.ru уже сообщал, что суд Москвы арестовал двух наёмников из Колумбии за участие в боях против РФ. При обыске у задержанных были изъяты документы, которые подтверждают их причастность к противоправной деятельности. Также силовики обнаружили военную форму украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество», им грозит до 15 лет лишения свободы.
Кадр из видео Пресс-служба ФСБ России