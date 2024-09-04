Хотели сэкономить: СМИ узнали подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

Арестованные колумбийцы, воевавшие на стороне Украины, попались, потому что пытались сэкономить на авиабилетах. Об этом пишет испанская газета Mundo.

Задержанные колумбийцы, воевавшие в рядах ВСУ. Видео © Пресс-служба ФСБ России

По данным издания, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину с пересадкой в Венесуэле. Попав в аэропорт Каракаса, они перестали выходить на связь с родственниками.

"Они просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в ​​Венесуэле", — говорится в публикации газеты.

Журналисты издания также связались с женой Медины, которая рассказала, что ей звонили из консульства Колумбии в Москве и проинформировали о том, что её супругу назначен адвокат. Какой-либо другой информации у женщины нет.