Суд Москвы арестовал двух наёмников из Колумбии за участие в боях против РФ 28 августа, 16:51 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Лефортовский районный суд города Москвы отправил под арест двух наёмников из Колумбии, которые участвовали в военных действиях против России на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона», — говорится в тексте.

Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество». Оба проведут в изоляторе один месяц и 26 дней — до 22 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинения по уголовному делу в отношении наёмника ВСУ – 49-летнего экс-депутата Юриса Юрашса из Латвии. Его дело передано в суд. Латыш участвовал в боевых действиях на стороне Украины в период с 2022 по 2024 года. За это он получил вознаграждение в размере более двух миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми