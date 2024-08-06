Вынесен приговор чеху-мародёру из ВСУ, который обчистил самый большой самолёт в мире "Мрия"

Пражский суд признал экс-военнослужащего Чехии Филипа Симана виновным по обвинениям в мародёрстве в зоне боевых действий на Украине и приговорил его к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает издание ČTK.

По информации агентства, сторона обвинения требовала для подсудимого, семья которого родом из Незалежной, 10-летнего срока в тюрьме строгого режима. Чешское правосудие установило, что в конце марта 2022 года Симан на месяц примкнул к украинскому добровольческому батальону "Карпатская сечь" и сам этот факт служит ещё одним пунктом обвинения: мужчина не получил на это разрешения президента страны Петра Павела, а чешским гражданам запрещено служить в иностранных военных или военизированных организациях без разрешения на то руководителя страны.

Мародёрство же стало отягчающим обстоятельством в деле Симана. В некоторых случаях по чешскому законодательству за это преступление приговаривают к пожизненному. Сам обвиняемый, в прошлом два года отслуживший по контракту в чешских ВС, утверждал, будто бы грабил оставленные местными жителями дома по приказу командиров подразделения и признал свою вину только в том, что присвоил солнцезащитные очки и кислородную маску. Однако свидетели по делу опровергли его слова, приведя факты того, как Симан бахвалился украденным.