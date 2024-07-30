На Украине погиб воевавший на стороне киевского режима финский наёмник. Об этом пишут местные новостные порталы со ссылкой на зарубежные издания, которые узнали об этом в Ассоциации участников боевых действий Финляндии (Sodan Kokeneet ry).

В организации рассказали журналистам, что финский наёмник погиб в текущем месяце к северу от Донецка. Информацию об этом подтвердили власти данной североевропейской страны, а также родственники погибшего.

Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус в беседе с представителями СМИ рассказал, что это уже четвёртый гражданин Финляндии, который погиб, сражаясь на стороне Киева. Всего, по неофициальным данным, их несколько десятков.