На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ финский наёмник
На Украине погиб воевавший на стороне киевского режима финский наёмник. Об этом пишут местные новостные порталы со ссылкой на зарубежные издания, которые узнали об этом в Ассоциации участников боевых действий Финляндии (Sodan Kokeneet ry).
В организации рассказали журналистам, что финский наёмник погиб в текущем месяце к северу от Донецка. Информацию об этом подтвердили власти данной североевропейской страны, а также родственники погибшего.
Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус в беседе с представителями СМИ рассказал, что это уже четвёртый гражданин Финляндии, который погиб, сражаясь на стороне Киева. Всего, по неофициальным данным, их несколько десятков.
Ранее Life.ru писал, что в городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту дислокации войск ВСУ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ранения получили до десяти иностранных наёмников.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine