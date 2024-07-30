Суд в РФ заочно приговорил наёмника из США Майкла-Артура к 14 годам заключения
Сент-Джон Майкл-Артур. Обложка © Telegram / Следком
Суд в России вынес заочный приговор американскому наёмнику, ветерану морской пехоты Сент-Джону Майкл-Артуру, вступившему в ряды "интернационального легиона" ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США, ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Наёмничество")", — говорится в сообщении.
Установлено, что в феврале 2022 года Майкл-Артур через Польшу прибыл на Украину, где вступил в ряды "легиона". Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и всем снаряжением, после чего начали тренировать на базах подразделения.
Пройдя подготовку, ветеран начал принимать участие в боевых действиях против ВС РФ и силовых структур тогда ещё независимой Донецкой Народной Республики. Наёмнику платили не менее тысячи долларов каждый месяц.
"Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", — добавили в ведомстве.
Ранее российские хакеры из группы RaHDit опубликовали данные более 3,2 тысячи иностранных наёмников ВСУ. Среди них — трансвестит из США, называющий себя "они", а также другой американец, на родине привлекавшийся к ответственности за педофилию.