Суд в РФ заочно приговорил наёмника из США Майкла-Артура к 14 годам заключения

Суд в России вынес заочный приговор американскому наёмнику, ветерану морской пехоты Сент-Джону Майкл-Артуру, вступившему в ряды "интернационального легиона" ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США, ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Наёмничество")", — говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 2022 года Майкл-Артур через Польшу прибыл на Украину, где вступил в ряды "легиона". Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и всем снаряжением, после чего начали тренировать на базах подразделения.

Пройдя подготовку, ветеран начал принимать участие в боевых действиях против ВС РФ и силовых структур тогда ещё независимой Донецкой Народной Республики. Наёмнику платили не менее тысячи долларов каждый месяц.

"Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", — добавили в ведомстве.